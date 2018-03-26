Новый метод ученых поможет найти инопланетян

Ученые нашли новый метод поиска жизни вне Земли. Для этого они хотят использовать аппарат для секвенирования генома.

Никита Готский

По мнению астрономов, именно данное устройство поможет обнаружить внеземную жизнь, применяя химические реакции и элементы, непривычные для Земли. Жизни на планете людей и вне ее могут иметь существенные отличия. К тому же вероятно, что для передачи наследственных данных инопланетяне могут не использовать ДНК, как это делают жители Земли.Специалисты сконструировали новый механизм, который окажет большую помощь в поиске внеземных созданий. Платформой этой технологии является структура для изучения онкологических недугов, исследующей немалое число случайных последовательностей аптамеров для розыска рецепторов клеток рака. Именно таким же способом ученые хотят проверить сложные молекулы во время изучения космических объектов.