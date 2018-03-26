С помощью рентгена ученым удалось найти рукопись древнеримского врача Галена

Сотрудники Национальной ускорительной лаборатории SLAC, которая является собственностью Стэнфордского университета и минэнергетики США, смогли обнаружить неизвестную ранее рукопись античного врача Галена. Записки выдающегося медика времен Древнего Рима удалось обнаружить на палимпсете с помощью рентгеновской томографии.

Николай Офицеров

Исследовательская группа разместила в Facebook видеоролик с рассказом о проведенной работе. Первоначально манускрипт сберегался и был записан в XI веке. Скрытый текст это медицинское сочинение Галена, в котором он рассказывает «О смесях и силе простых лекарств». Написан он был значительно раньше, еще в VI веке. Средневековые монахи из-за экономии места стерли медицинский трактат и записали вместо него тексты богослужения.Выявить уникальный текст удалось благодаря рентгеновским лучам, которые были сгенерированы на ускорителе частиц в SLAC. Это позволило выявить крошечные частицы более древних чернил на бумаге. С помощью обычного ультрафиолетового и инфракрасного излучения их обнаружить не удалось.На проявление «невидимых чернил» одной страницы ученым потребовалось приблизительно десять часов. К настоящему времени расшифровано 26 из 200 страниц. В них Гален в алфавитном порядке перечисляет 473 вещества растительного, животного и минерального происхождения, рассказывая о их медицинском применении.