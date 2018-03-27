Ученые: Некоторые люди не могут вставать рано из-за особенностей физиологии

Ученые Университета Флиндерс выяснили, что есть люди, которые не способны к раннему пробуждению из-за физиологических особенностей. Исследователи из Австралии проанализировали связь биологических часов человека с индивидуальными биоритмами.

По мнению экспертов, для некоторых людей утренний подъем всегда дается трудно, потому что их организм «запрограммирован» поздно ложиться и поздно просыпаться. Во время исследования специалисты изучили людей со стойкой неспособностью к раннему пробуждению при помощи сканирующих аппаратов. Выяснилось, что их внутренние часы замедлены. Эксперты объясняют, что чаще всего человеческий организм работает в соответствии с 24-часовым ритмом внутреннего времени, от которого зависит чувство сонливости.Люди, у которых нарушена фаза замедленного сна, нуждаются в большем количестве времени для завершения дневного цикла, поэтому ложатся спать поздно и позже встают. Причину особенностей внутреннего темпа жизни человека ученым предстоит исследовать.Эксперты утверждают, что с бессонницей люди сталкиваются чаще всего весной, это связано с климатом и световым днём.