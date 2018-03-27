Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Уфолог: Найти инопланетный разум удастся к 2100 году Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир В Сети появилось видео со «знаком дьявола» в Казахстане День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее Ученые создали интерактивную карту климата будущего Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом» Жириновский прокомментировал смерть Мавроди Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018»
| | Ученые: Некоторые люди не могут вставать рано из-за особенностей физиологии

Ученые: Некоторые люди не могут вставать рано из-за особенностей физиологии

Сегодня, 05:40
Ученые Университета Флиндерс выяснили, что есть люди, которые не способны к раннему пробуждению из-за физиологических особенностей. Исследователи из Австралии проанализировали связь биологических часов человека с индивидуальными биоритмами.

Ученые: Некоторые люди не могут вставать рано из-за особенностей физиологии

 

По мнению экспертов, для некоторых людей утренний подъем всегда дается трудно, потому что их организм «запрограммирован» поздно ложиться и поздно просыпаться. Во время исследования специалисты изучили людей со стойкой неспособностью к раннему пробуждению при помощи сканирующих аппаратов. Выяснилось, что их внутренние часы замедлены. Эксперты объясняют, что чаще всего человеческий организм работает в соответствии с 24-часовым ритмом внутреннего времени, от которого зависит чувство сонливости.

Люди, у которых нарушена фаза замедленного сна, нуждаются в большем количестве времени для завершения дневного цикла, поэтому ложатся спать поздно и позже встают. Причину особенностей внутреннего темпа жизни человека ученым предстоит исследовать.

Эксперты утверждают, что с бессонницей люди сталкиваются чаще всего весной, это связано с климатом и световым днём.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ученые определили, какие творческие люди плохо спят
Ученые определили, какие творческие люди плохо спят

Недавно ученые определили, что творческие люди мало спят. Сон таких людей, как правило, непродолжительный и некачественный.

Ученые определили причину появления «сов» и «жаворонков» среди людей
Ученые определили причину появления «сов» и «жаворонков» среди людей

Американские психологи определили причину, по которой люди делятся на подгруппы «сов» и «жаворонков». Специалисты уверены, продуктивность человека в то или

Ученые выяснили, когда люди склонны чаще лгать
Ученые выяснили, когда люди склонны чаще лгать

Ученые и исследователи Соединенных Штатов Америки сделали выводы, что склонности человека к лжи и вранью зависит от его хронотопа.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости