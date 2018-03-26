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| | Международная группа ученых смоделировала марсианскую зиму

Международная группа ученых смоделировала марсианскую зиму

Сегодня, 15:04
При совместной работе с немецкими и японскими учеными, российские специалисты из МФТИ создали модель зимы на Марсе. Для этого они высчитали то, как может распределяться лед и пар на «красной планете».

Международная группа ученых смоделировала марсианскую зиму

 

Международная группа ученых, куда входили специалисты из России, Германии и Японии, создали модель возможной зимы на Марсе. Все началось с предположения о том, что во время исследования нужно рассматривать не только крупные частицы пыли, на которых конденсируется влага, но и более мелкие. Благодаря тщательному изучению, стало возможным создание точной картины, показатели которой согласуются с данными с орбитальных зондов.

Международная группа ученых смоделировала марсианскую зиму

 

Российские исследователи из МФТИ прокомментировали проведенную работу и рассказали, что созданная модель демонстрирует трехмерные передвижения воздуха в атмосфере Марса, фазовые переходы влаги, перенос инфракрасного и солнечного излучения. Выяснилось, что больше всего кристаллов льда содержится на экваторе Марса, когда над северным полюсом наивысшая плотность водяного пара.
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