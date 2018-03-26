Международная группа ученых смоделировала марсианскую зиму

Международная группа ученых, куда входили специалисты из России, Германии и Японии, создали модель возможной зимы на Марсе. Все началось с предположения о том, что во время исследования нужно рассматривать не только крупные частицы пыли, на которых конденсируется влага, но и более мелкие. Благодаря тщательному изучению, стало возможным создание точной картины, показатели которой согласуются с данными с орбитальных зондов.
Российские исследователи из МФТИ прокомментировали проведенную работу и рассказали, что созданная модель демонстрирует трехмерные передвижения воздуха в атмосфере Марса, фазовые переходы влаги, перенос инфракрасного и солнечного излучения. Выяснилось, что больше всего кристаллов льда содержится на экваторе Марса, когда над северным полюсом наивысшая плотность водяного пара.
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