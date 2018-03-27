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| | Ученые нашли воспаление кости у жившего 200 млн лет назад люнфенгозавра

Ученые нашли воспаление кости у жившего 200 млн лет назад люнфенгозавра

Сегодня, 01:30
Изучая кости люфенгозавра, ученые обнаружили в них воспаление костей. Данный зверь жил 200 миллионов лет назад, а недуг у него развился после атаки хищника.

Ученые нашли воспаление кости у жившего 200 млн лет назад люнфенгозавра

 

Люфенгозавры являлись травоядным динозаврами, они жили в пределах нынешнего Китая около двухсот миллионов лет назад в начале Юрского периода. Животных отнесли к завроподоморфам: травоядным ящерам, отличавшихся большими габаритами, длинными хвостом и шеей. В сравнении с иными динозаврами своего типа, люфенгозавры имели довольно скромные размеры, их длина составляла всего 9 метров.

В ходе изучения их останков ученые нашли воспаление костей ящеров. Палеонтологи считают, что данный недуг возник у динозавров после того, как на него напал хищник, о чем говорит форма повреждения. После нападения люфенгозавр еще прожил некоторое время, не исключается, что он боролся с синозавром, который тоже жил в начале Юрского периода.
Никита Готский
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