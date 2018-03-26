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| | Ученые назвали Интернет секретом счастья и хорошего настроения

Ученые назвали Интернет секретом счастья и хорошего настроения

Сегодня, 13:50
Группа опытных ученых утверждают, что ежедневное использование Интернета способно повысить настроение и значительно улучшить социальную жизнь человека.

Ученые назвали Интернет секретом счастья и хорошего настроения

 

Ученые из Норвегии провели исследование и выяснили, что регулярное использование Интернета позволяет людям дольше оставаться счастливыми. Это связано с тем, что Интернет помогает людям экономить время и чаще видеть друзей и семью, которые проживают в других странах. По словам ученых, большое количество информации и социальных сетей позволяют людям проще переживать кризис среднего возраста.

Профессоры Фульвио Кастеллаччи и Хенрик Швабе из Центра технологических инноваций и культуры при Университете Осло заявили, что в современном мире прослеживается четкая связь между временем проведенным онлайн и счастьем человека.
Светлана Славянская
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