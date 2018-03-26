Ученые выяснили, как ожирение меняет вкусовые пристрастия человека

Ученые Корнеллского университета в Итаке выяснили, как меняются вкусовые пристрастия человека, страдающего ожирением. Специалисты раскрыли причины таких изменений.

О том, что люди с лишним весом теряют способность ощущать некоторые оттенки вкуса, уже известно давно. Только сейчас ученым удалось разобраться в том, что именно происходит с организмом при наборе лишних килограммов. Вкусовые рецепторы во рту человека посылают электрохимические импульсы в мозг. Если мозг определяет "вкусноту", он активизирует центры вознаграждения. В результате, человек получает выброс дофамина, ощущая полное удовлетворение.Исследователи провели эксперимент на мышах. Результаты исследования показали, что вкусовые рецепторы уменьшаются на 25 процентов из-за ожирения. Кроме того, активно вырабатывается противовоспалительный цитокин TNF-альфа, запускающий в организме воспалительные процессы и вызывающий утрату вкусовых рецепторов.Ученые надеются, что благодаря новым данным помогут создать новый эффективный препарат против ожирения.