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Ученые выяснили, как ожирение меняет вкусовые пристрастия человека

Сегодня, 14:19
Ученые Корнеллского университета в Итаке выяснили, как меняются вкусовые пристрастия человека, страдающего ожирением. Специалисты раскрыли причины таких изменений.

Ученые выяснили, как ожирение меняет вкусовые пристрастия человека

 

О том, что люди с лишним весом теряют способность ощущать некоторые оттенки вкуса, уже известно давно. Только сейчас ученым удалось разобраться в том, что именно происходит с организмом при наборе лишних килограммов. Вкусовые рецепторы во рту человека посылают электрохимические импульсы в мозг. Если мозг определяет "вкусноту", он активизирует центры вознаграждения. В результате, человек получает выброс дофамина, ощущая полное удовлетворение.

Исследователи провели эксперимент на мышах. Результаты исследования показали, что вкусовые рецепторы уменьшаются на 25 процентов из-за ожирения. Кроме того, активно вырабатывается противовоспалительный цитокин TNF-альфа, запускающий в организме воспалительные процессы и вызывающий утрату вкусовых рецепторов.

Ученые надеются, что благодаря новым данным помогут создать новый эффективный препарат против ожирения.
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