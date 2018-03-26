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| | Тайвань и США запустят спутники для слежки за тайфунами

Тайвань и США запустят спутники для слежки за тайфунами

Сегодня, 13:07
США помогут Тайваню отследить тайфуны с помощью шести метеоспутников. Аппарат предскажет климатические условия в регионе.

Тайвань и США запустят спутники для слежки за тайфунами

 

В нынешнем году США и Тайвань запустят шесть метеоспутников, операцию проведет компания Илона Маска SpaceX. Появление таких устройств даст возможность точно предугадать погодные явления, включая передвижение тайфунов в Тихом океане. Новые спутники заменят старые серии FORMOSAT-3, находящиеся на орбите последние 12 лет.

Проект проходит под эгидой лаборатории прикладных исследований Тайваня и Национального управления океанических исследований США. Вначале обе стороны хотели отправить на орбиту 12 микроспутников, но материальный вопрос заставил снизить данный показатель до шести аппаратов.

Тайвань не в первый раз сотрудничает с SpaceX. Ранее азиаты вывели в космос зонд FORMOSAT-5. При этом устройство работает плохо, через время его устранят.
Никита Готский
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