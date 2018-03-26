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| | Названа самая необычная причина алкоголизма у женщин

Названа самая необычная причина алкоголизма у женщин

Сегодня, 12:31
Ученые провели опрос среди 1 250 взрослых представительниц прекрасного пола, чтобы выяснить, какая причина может послужить бытовому алкоголизму у женщин. Результаты исследования удивили ученых.

Названа самая необычная причина алкоголизма у женщин

 

Группа ученых из Alcohol Concern путем опроса смогли определить, что женщины-матери больше других подвержены алкогольной зависимости. Исследования показали, что матери очень часто переживают за своих чад, а потому и все время испытывают стресс и даже депрессию. Чтобы избавиться от лишнего напряжения, матери могут себе позволять по вечерам бокал вина или других алкогольных напитков.

Исследователи выяснили, что женщины с детьми начинают выпивать в промежутке от 15:00 до 16:00 часов, когда заберут домой детей из учебного заведения. При зависимости женщины продолжают употреблять алкоголь на протяжении всего вечера, говорят ученые.
Светлана Славянская
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