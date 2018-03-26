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| | SpaceX протаранила ионосферу Земли, сделав в ней дыру

SpaceX протаранила ионосферу Земли, сделав в ней дыру

Сегодня, 12:41
В результате пуска спутника Formosat-5 ракета Falcon 9 протаранила ионосферу Земли. В данном слое атмосферы ракета сделала дыру диаметром 900 километров.

SpaceX протаранила ионосферу Земли, сделав в ней дыру

 

За первые пять минут ракета поднялась на высоту больше 300 километров. Объект совершал движение по вертикальной траектории, что привело к образованию больших ударных волн. Специалисты сообщают, что впервые фиксировали такие огромные волны, которые создала ракета во время запуска. По прошествии 13 минут после старта ракеты в ионосфере планеты образовалась большая дыра, которая стала причиной сбоев в навигационных системах на территории США, в западной части. Также сбои произошли и в некоторых районах Тихого океана, общая площадь которых составила 1,8 млн квадратных километров. Сбои в системах продолжались несколько часов подряд.

Отметим, что обычно запущенная ракета движется на высоте 80-100 километров, а также почти параллельно поверхности Земли. При своем полете носитель производил V-образные ударные волны. Специалисты говорят, что ракета достигла такой высоты только благодаря небольшому весу Formosat-5, который составил всего 475 килограмм.
Анна Котова
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