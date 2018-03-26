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Медики выявили причину возникновения рака

Сегодня, 10:15
В рамках всероссийской конференции патоморфологов, состоявшейся в Челябинске, разнопрофильные врачи обсудили новое революционное открытие. Оно касается причины возникновения злокачественных новообразований. При этом, благодаря полученным данным, в ближайшее время медики изменят подход к лечению и диагностированию рака.

Медики выявили причину возникновения рака

 

В соответствии с результатами последних масштабных исследований, злокачественные опухоли следует отнести к разряду генетических заболеваний, поскольку теория о поведенческих факторах риска, играющих ведущую роль при возникновении рака, не подтвердилась.

По мнению специалистов, в 67% случаях злокачественная опухоль начинает зарождаться в организме случайно из-за драйверных мутаций, в ходе которых из-за невыясненных обстоятельств происходит повреждение гена, переключающего здоровую клетку на возникновение рака.

Ученые также уверены, если им удастся понять механизм описанного переключения, то они смогут одержать победу над раком. Однако уже сейчас врачи смогли добиться внушительных результатов в лечении злокачественных новообразований, включая случаи с детьми и молодыми мужчинами.
Пойда Анна
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