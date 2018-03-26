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| | Во Франции зафиксировали, как два серебряных НЛО преследовали вертолёт

Во Франции зафиксировали, как два серебряных НЛО преследовали вертолёт

Сегодня, 08:14
Местным журналистам удалось зафиксировать два серебряных НЛО, которые с большой скоростью преследовали спасательный вертолет во Франции. Полученные кадры изучили уфологи и заявили об инопланетной активности.

Во Франции зафиксировали, как два серебряных НЛО преследовали вертолёт

 

Французскому фотокорреспонденту удалось сфотографировать серебряные НЛО, которые летели за военным вертолетом с юго-западного побережья Франции. Сообщается, что удивительные кадры были сделаны ещё в феврале 2014 года во время спасательной операции, однако публично их решили показать только сейчас.

Во Франции зафиксировали, как два серебряных НЛО преследовали вертолёт

 

46-летний исследователь Джейсон Гливе выпустил книгу под названием «НЛО в фотографиях», в котором опубликовал шокирующие снимки с Франции. Гливе внимательно изучал кадры с использованием новейших компьютерных технологий, и поэтому считает, что объекты в небе не являются беспилотными летательными аппаратами или птицами.
Светлана Славянская
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