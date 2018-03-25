В Сети появилось видео, как НЛО «заправляется» энергией Солнца

Уфологи неоднократно заявляли, что НЛО чаще всего получают «топливо» от солнечной энергии. Последнее видео из штата Флорида подтвердило теорию специалистов.



Видеоролик появился на YouТube канале UFO Institute, который регулярно публикует мистические кадры НЛО во всего мира. Автор ролика Эрик Кипкер утверждает, что просто наслаждался прекрасным закатом, когда на фоне солнца обнаружил неопознанный объект, который напомнил корабль пришельцев. Видеоролик появился на YouТube канале UFO Institute, который регулярно публикует мистические кадры НЛО во всего мира. Автор ролика Эрик Кипкер утверждает, что просто наслаждался прекрасным закатом, когда на фоне солнца обнаружил неопознанный объект, который напомнил корабль пришельцев.

Светлана Славянская

В курортном городе Панама Сити Бич в штате Флорида на берегу Мексиканского залива очевидцы были шокированы, когда увидели, как НЛО завис в небе на фоне заката. Американские уфологи предположили, что НЛО таким образом подпитывался от энергии солнца для дальнейшего перелета.