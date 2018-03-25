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| | Ученые: Дети из богатых семей имеют больше контроля над своей жизнью

Ученые: Дети из богатых семей имеют больше контроля над своей жизнью

Сегодня, 18:46
Дети, которые воспитываются в богатых семьях, склонны ощущать, что они имеют больше контроля над своей жизнью, чем дети менее состоятельных родителей. Об этом стало известно благодаря данным исследования, опубликованного в издании «Общество и психическое здоровье».

Ученые: Дети из богатых семей имеют больше контроля над своей жизнью

 

Эксперты считают, что чада из богатых семей уверены в себе и могут достигать высокого образовательного и профессионального уровня. Кроме того, такие дети меньше болеют.

Профессор социологии из Колледжа либеральных искусств и наук Университета Портленда (ПГУ) Дара Шифрэр провела исследование для изучения влияния финансовой обеспеченности на детей. Специалист проанализировала данные 16 450 учеников восьмых классов из США, которые были опрошены для Национального исследования по продольному образованию в 1988 и 1990 годах.

Шифрэр пришла к выводу, что дети из семей, имеющих высокий социально-экономический статус, ощущают больше контроля над собой и своей судьбой. Профессор утверждает, что повышенный контроль может быть связан с тем, что родители интересуются их успехами в школе, в их домах большие библиотеки, они стараются не пропускать посещение частной школы, их знания высоко оценивают преподаватели.
Татьяна Преображенская
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