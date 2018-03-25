Динозавры не существовали? Ученые рассказали, какие виды животных скоро исчезнут

Исследователи в процессе изучения данного вопроса, пришли к выводу о том, что существа, живущие в разных экосистемах, могут исчезнуть в мгновение ока насовсем. Кроме того, круг исчезающих видов могут пополнить не только крупные особи, но совсем крохотные. Окружающая фауна в последнее время резко сократилась, это связано с тем, что животные не могут полностью развиваться дальше, погибая в непредусмотренных условиях, которые создаются в их среде обитания. Ученые подняли этот вопрос, начали исследования причин, ведущих к полному уничтожению животного мира. Одним из множественных условий, которые допущены, стало глобальное потепление.

Повышение температурного режима в среде, где живут те или иные особи, до максимально непереносимого ими предела, привело к тому, что животные не могут дальше нормально развиваться. Если им удалось сохранить себе жизнь, это совершенно не означает нормализацию условий. Такие жители фауны теряют возможность эволюционировать дальше, не могут дать полноценное потомство, становятся уязвимыми к массе недугов и срок жизни их быстротечен. Именно эту информацию донес к сведению один из ученых, профессор-палеобиолог Мэтью Уиллс.Второй причиной глобальной угрозы исчезновения видов некоторых животных на Земле стало масштабное внедрение самого человека в природные процессы. Речь идет о выведении разных кроссов видов, генетических клонированиях и т.д. Хотя изначально человек не планирует принести вред природе своей деятельностью, все же не нужно вмешиваться туда, где это не допустимо. Результат может быть совершенно непредсказуемым и необратимым.Ученым удалось вычислить некую группу риска, в которую внесены те животные, которым фактически могут быть сочтены дни на Земле. Из 44 тысяч представителей разного рода и вида в первых рядах на полное исчезновение находятся самые крупные представители. Это жирафы, киты, представители семейства кошачьих, хищники. Наряду с ними, уйдут амфибии и рыбы.На ближайшие десятилетия под риском исчезновения находятся те морские и пресноводные, масса тела которых менее 1 грамма. Очень банально, но наши правнуки смогут показывать обычную лягушку своим детям лишь на картинке, так как мы сейчас видим древних динозавров. А ведь эти существа жили в определенный момент на Земле, и наверное, древним жителям совершенно не было шоком такое соседство.