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| | "Интроверты-меланхолики": Ученые развеяли миф о приобретении мудрости с возрастом

"Интроверты-меланхолики": Ученые развеяли миф о приобретении мудрости с возрастом

Сегодня, 19:00
Всегда считалось, что, чем старше становится человек, тем больше у него мудрости, которая приходит с годами. Ученые даже разработали специальный тест, по результатам которого можно определить, насколько человек мудр. Однозначно можно сказать лишь, что интроверты, склонные к меланхолии, считаются более проницательными в понимании поведения. Тех же, кто не относится к этой категории, эксперты считают не всегда достаточно осведомленными о жизни людей, имеющих большой жизненный опыт.

"Интроверты-меланхолики": Ученые развеяли миф о приобретении мудрости с возрастом

 

По утверждению ученых, старость еще не означает наличие интуитивной ловкости, помогающей в понимании поведения и мотиваций других людей. Интерактивный тест, созданный йельскими учеными, позволяет определить уровень мудрости любого человека, вне зависимости от его возраста. И далеко не всегда этот уровень выше у тех, кто старше.

Социально-психологическое умение, связанное с интеллектом, помогает понимать чувства, мысли и поведение других людей. Это умение непосредственно связано с интеллектом и характеризуется готовностью участвовать в сложном мышлении, интроверсии и меланхолии. Обычно эта способность хорошо развита у социальных психологов.

Ученые из Йеля провели эксперимент с участием тысячи добровольцев, мысли, чувства и действия которых они изучали в различных ситуациях и социальных контекстах. В том числе, было установлено, что понимание нюансов человеческого поведения ничуть не лучше у пожилых людей, чем у молодых. Предыдущая гипотеза о накоплении житейской мудрости на основе приобретаемого с годами опыта оказалась неверной, так как количество переживаний, через которые проходит человек за свою жизнь, не увеличивает его способность к определению мыслей и поведения других людей.

В процессе прохождения тестирования, состоящего из сорока вопросов, изучались линии поведения испытуемых и их способность понимать динамику социальной ситуации. Эксперты проанализировали участников, набравших наибольшее количество баллов, чтобы выявить, что у них общего. Попутно было выяснено, какие люди понимают других лучше всего в плане социальных убеждений. Таким образом, был сделан вывод об интравертах, часто находящихся в меланхолическом состоянии, которое и помогает им быть проницательными относительно поведения других людей. Особенно, если сравнить их с остальными, не относящимися к этой группе, представителями человеческого общества. Ученые пришли к выводу, что немалую роль в этом играет нежелание интравертов смотреть на мир через «розовые очки», как это делают экстраверты.
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