В покорении космоса помогут фотобиореакторы – Ученые

Российские ученые-энтузиасты задались целью обеспечить выживание человека в космосе. Ни для кого не секрет, что без кислорода человеку грозит гибель в считанные минуты, а взять его в вакууме просто негде. Решить эту проблему вознамерились специалисты под руководством кандидата технических наук Александра Шаенко и начали работу над фотобиореактором.

Дарья Светозарова

Фотобиореактор российские ученые создают на основе водоросли хлореллы. Этот уникальный организм способен не только снабдить космонавтов кислородом, но также пищей и даже электричеством. Хлорелла также может выполнять роль фильтра и очищать воду от вредных примесей. Это ее свойство может сослужить хорошую службу при колонизации очередной планеты.Аналогичные проекты разрабатывались еще в СССР, перед распадом. Тогда фотобиореактор мог обеспечить космонавту месяц жизни в вакууме, однако эту разработку тогда свернули из-за затратности. Современные исследователи обещают сделать фотобиореактор более экономичным.