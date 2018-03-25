В покорении космоса помогут фотобиореакторы – Ученые

Фотобиореактор российские ученые создают на основе водоросли хлореллы. Этот уникальный организм способен не только снабдить космонавтов кислородом, но также пищей и даже электричеством. Хлорелла также может выполнять роль фильтра и очищать воду от вредных примесей. Это ее свойство может сослужить хорошую службу при колонизации очередной планеты.
Аналогичные проекты разрабатывались еще в СССР, перед распадом. Тогда фотобиореактор мог обеспечить космонавту месяц жизни в вакууме, однако эту разработку тогда свернули из-за затратности. Современные исследователи обещают сделать фотобиореактор более экономичным.
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