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| | Ученые из Голландии назвали причину возникновения хронической усталости

Ученые из Голландии назвали причину возникновения хронической усталости

Сегодня, 06:20
Раскрыт секрет хронической усталости, возникающий у многих людей. Голландские ученые считают, эта болезнь может развиваться из-за проблем с щитовидной железой.

Ученые из Голландии назвали причину возникновения хронической усталости

 

Синдром хронической усталости считается тяжелым недугом, его признаки: сложности со сном, повышенная усталость, скелетная и мышечная боль и и нарушения умственных способностей. Симптомы сохраняются в течение шести месяцев, они могут быть обратимыми лишь при правильном лечении.

Научные сотрудники Университета Гронингема пытались найти точную причину возникновения заболевания. Они провели анкетирование добровольцев, а после оценили параметры опции щитовидной железы, целостность питательного вещества, воздействующего на щитовидную функцию и ее воспаление. Оказалось, что пациенты, страдающие хронической усталостью, обладают похожим составом крови с теми, кто жалуется на нехватку гормонов щитовидной железы. Это может говорить о том, что данный недуг может появиться из-за малого числа йода или проблем с щитовидкой.
Никита Готский
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