Ученые улучшили молекулу со дна моря для борьбы с раком

Российские ученые смогли усовершенствовать молекулу со дна моря и приспособить ее для борьбы с онкологией. В этом специалистам из ДФВУ помогли их коллеги из Тихоокеанского института биоорганической химии.

Дарья Светозарова

Уникальные молекулы биологи извлекли из морских губок, а после модифицировали их таким образом, что они превратились в эффективное средство борьбы с раком. Лекарственное средство специалисты создали на основе алкалоида фаскаплизина. Один из ведущих авторов исследования Максим Жидков рассказывает, что молекула вещества обладает рядом полезных свойств. Она является антигрибковым, антивирусным и, как теперь выяснилось, антираковым средством. Эксперты заметили, что фаскаплизин угнетающе действует на фермент, который отвечает за деление онкоклеток. Теперь же это вещество улучшили.Теперь он подавляет деление злокачественных клеток в три раза эффективнее, но эксперименты еще продолжаются. Вероятно, это еще не предел, и специалисты намерены найти более совершенные молекулы фаскаплазина. Ученые также будут искать молекулы с болеутоляющим эффектом и антиопухолевые вещества. Уже модифицированную молекулу испытывают на клетках глиобластомы – разновидности рака мозга.