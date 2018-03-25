Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов Мединский и Медведев поздравили деятелей культуры с профессиональным праздником
| | Ученые улучшили молекулу со дна моря для борьбы с раком

Ученые улучшили молекулу со дна моря для борьбы с раком

Сегодня, 17:10
Российские ученые смогли усовершенствовать молекулу со дна моря и приспособить ее для борьбы с онкологией. В этом специалистам из ДФВУ помогли их коллеги из Тихоокеанского института биоорганической химии.

Ученые улучшили молекулу со дна моря для борьбы с раком

 

Уникальные молекулы биологи извлекли из морских губок, а после модифицировали их таким образом, что они  превратились в эффективное средство борьбы с раком. Лекарственное средство специалисты создали на основе алкалоида фаскаплизина. Один из ведущих авторов исследования Максим Жидков рассказывает, что молекула вещества обладает рядом полезных свойств. Она является антигрибковым, антивирусным и, как теперь выяснилось, антираковым средством. Эксперты заметили, что фаскаплизин угнетающе действует на фермент, который отвечает за деление онкоклеток. Теперь же это вещество улучшили.

Теперь он подавляет деление злокачественных клеток в три раза эффективнее, но эксперименты еще продолжаются. Вероятно, это еще не предел, и специалисты намерены найти более совершенные молекулы фаскаплазина. Ученые также будут искать молекулы с болеутоляющим эффектом и антиопухолевые вещества. Уже модифицированную молекулу испытывают на клетках глиобластомы – разновидности рака мозга.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Российские ученые создали лекарство от рака из водорослей
Российские ученые создали лекарство от рака из водорослей

Российские ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии занимаются созданием лекарства от рака из вещества, обнаруженного в водорослях. Уже есть

Сотрудники МГУ создали средство для быстрой борьбы с раком
Сотрудники МГУ создали средство для быстрой борьбы с раком

Сотрудники МГУ разработали уникальное средство, предназначенное для борьбы с раковыми новообразованиями. Сведения об этом содержатся на официальной странице

Новосибирские ученые нашли фермент, мешающий бороться с раком
Новосибирские ученые нашли фермент, мешающий бороться с раком

В структуре ДНК человека имеется фермент, который не дает работать некоторым препаратам, использующимся для борьбы с раком. Об этом сообщили ученые из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости