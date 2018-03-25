Ученые: Новый ИИ может испытывать сомнения

Специалисты решили провести еще одно исследование, которое показало, что новая нейросеть способна испытывать сомнения, если в разработку внедрить информацию, которая не позволяет сделать однозначный вывод. Все это создано для того, чтобы нейросеть смогла все взвесить, немного подумать над рисками, а также дождаться, когда ей предоставят более полную информацию.
Для проверки данного заключения эксперты заставили ИИ работать вместе с людьми, которых с помощью оптической иллюзии заставляли сомневаться. После этого начали анализировать сигналы головного мозга, записанных в этот момент, и именно в этот момент сама нейросеть стала сомневаться.
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