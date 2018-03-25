Ученые: Новый ИИ может испытывать сомнения

Ученые из России и Испании сделали новое открытие, которое приблизит еще на один шаг к тому, что искусственный интеллект станет похож на человека. Специалисты разработали нейросеть, которая способна колебаться, если в полученных данных недостаточно информации или нет возможности сделать однозначное заключение.

Анна Котова

Специалисты решили провести еще одно исследование, которое показало, что новая нейросеть способна испытывать сомнения, если в разработку внедрить информацию, которая не позволяет сделать однозначный вывод. Все это создано для того, чтобы нейросеть смогла все взвесить, немного подумать над рисками, а также дождаться, когда ей предоставят более полную информацию.Для проверки данного заключения эксперты заставили ИИ работать вместе с людьми, которых с помощью оптической иллюзии заставляли сомневаться. После этого начали анализировать сигналы головного мозга, записанных в этот момент, и именно в этот момент сама нейросеть стала сомневаться.