Искусственный интеллект поможет найти опасных учеников в школах США

Искусственный интеллект найдет опасных учеников в американских школах. Использует механизм высшая техшкола страны Тошин Вэлли.

Никита Готский

Администрация учебного заведения теперь ведет слежку за подопечными в Сети. Для этого применяется искусственный интеллект, выделяющий опасных для окружающих людей ребят.Разработчиком технологии стала фирма Social Sentinel. Ее сотрудники применяют так называемую «библиотеку угроз», где имеется 500 000 индикаторов, обнаруживающих злобного ученика. Сперва школьники даже не могли понять, что за ними следят. Школьная администрация утверждает, что это не настоящая слежка, а предупреждение вероятных угроз. В другом городе искусственный интеллект помог полиции спасти парня, попавшего в опасную ситуацию.