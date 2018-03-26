Мертвый пришелец на Луне привел уфологов в недоумение

Специалисты по внеземным существам пришли в крайнее изумление от трупа гуманоида, обнаруженного на Луне. Видео с мертвым инопланетянином опубликовал в Сети пользователь с ником streetcap1. Ролик демонстрирует мертвого представителя некой космической расы на поверхности естественного спутника Земли.

Дарья Светозарова

Автор поста уточняет, что все конечности пришельца расположены на привычных людям местах, а голова напоминает больше шлем с козырьком. При этом она нормальных, с точки зрения человека, размеров. Пропорции в плечах также выдержаны. Некоторым показалось, что это просто статуя, другие предполагают, что сей объект имеет органическую природу. В любом случае, ни статуя, ни инопланетянин не являются теориями, которые могут удовлетворить скептиков.Большинство пользователей поддержали streetcap1. Они заявили, что ему действительно удалось напасть на след настоящего гуманоида.