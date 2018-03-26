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| | Ученые рассказали о последствиях удаления половины мозга у человека

Ученые рассказали о последствиях удаления половины мозга у человека

Сегодня, 07:20
Удаление половины мозга больному человеку не сделает его инвалидом. Эта операция поможет облегчить жизнь пациенту.
 

Ученые рассказали о последствиях удаления половины мозга у человека

 

Для некоторых людей операция по удалению части мозга крайне необходима. Имеются недуги, которые можно вылечить лишь после вмешательства медиков. Прекращение работы части органа и удаление полушария даст возможность человеку увеличить срок жизни. Он может поменяться, но инвалидом не станет.

Человеку нужен год после хирургического вмешательства, дабы он мог полноценно жить. Тем фрагментам мозга, которые остались у пациента, нужно взять на себя опции, заложенные в удаленной части. К примеру, в мире есть два парня, живущих без части важного органа. Один из них мучился эпилепсией, другой судорогам левой части тела. Врачи вырезали у них фрагмент мозга. Они узнали друг о друге в Сети и начали общаться. К слову, они одинаково открывают бутылки и банки.

Никита Готский
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