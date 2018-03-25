Ученые из США при помощи звука из космоса научились находить новые планеты

Американские ученые заявили, что способны превратить космические звуки в полезный научный инструмент, который поможет сделать немало открытий. Специалисты уверяют, что звук космоса сам приведет ученых к месту нахождения экзопланет.

Светлана Славянская

Ученым из NASA удалось записать диски со звуком звезд, комет, астероидов и черных дыр. Специалисты сравнивают звук планет с щебетом сверчков, у солнечного ветра существует раздражающий звук, подобный на царапанье по стеклу, а черную дыру можно сравнить со звуком торнадо. Все объекты в космическом пространстве звучат по-особенному, утверждают ученые.Современная наука также научилась добывать пользу из космических звуков. Ученые американского университета Вандербильта говорят, что по звукам можно находить новые, неопознанные ранее планеты. По звуку ученые в будущем также смогут определять размер звезды или экзопланеты.