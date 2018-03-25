Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения

Психологи рассказали общественности о некоторых положительных особенностях смеха. Одним из них является уменьшение влияния стресса на организм.

Анна Котова

Специалисты провели исследование и выяснили, что смех полезен для человека. Помимо этого, ученые назвали пять особенностей смеха, положительно влияющих на организм. Самой главной особенностью является то, что во время смеха организм избавляется от гормонов стресса. Следующей особенность смеха является то, что он повышает работоспособность, например, во время тренировок. Еще смех уменьшает чувство боли. Третье – это укрепление отношений, так как многим нравится находиться рядом с веселым человеком. Гормоны счастья посылают в мозг импульсы удовольствия, и в этот момент человек становится самым родным.На предпоследнем месте стоит эффект стимуляции запоминания. Например, если во время учебы человек рассмеялся, то знания останутся в голове и намного лучше запомнятся. И последней особенностью смеха, но не менее важной, чем остальные, является то, что смех уменьшает шансы заболеть. Это самое лучшее профилактическое средство против инфекционного заболевания.