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| | США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона

США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона

Сегодня, 14:40
Йеллоустонский супервулкан регулярно проявляет активность. Каждую неделю случается примерно с полсотни небольших землетрясений и местные жители уже привыкли. Однако 11 марта случилось два ощутимых толчка, магнитудой 1,5 и 1,8 балла, а интервал между ними составил всего несколько часов.

США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона

 

Американцы сразу запаниковали. В США предположили, что толчки могут спровоцировать извержение вулкана, кратер которого в диаметре достигает 72 километров. Однако власти тут же успокоили обывателей тем, что извержение супервулкана даже менее вероятно, чем столкновение Земли с гигантским астероидом. Ученый Йеллоустонской вулканической обсерватории Майкл Польски заявляет, что у вулкана нет энергии, достаточной для выдавливания новой магмы снизу, однако в любой момент все может измениться. «И теперь американцы рядом с вулканом живут как на вулкане», - позволил себе каламбур вулканолог.


Супервулкан просыпался всего три раза. Первое извержение произошло более двух миллионов лет назад, а следующие с интервалом в 600-800 тысяч лет. В последний раз Йеллоутон покрыл пеплом более половины территории современных Штатов. Несмотря на маловероятность нового пробуждения, за вулканом следят тысячи именитых ученых. Уже разрабатываются планы эвакуации, запаса продовольствия и миграции. В качестве возможного убежища специалисты рассматривают Украину.
Дарья Светозарова
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