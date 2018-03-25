НЛО атакуют? Над Нью-Йорком зафиксировали четыре неопознанных объекта

Очевидцы проинформировали, что пока самолет летел на посадку в ночном небе Нью-Йорка пассажиры смогли рассмотреть подозрительные объекты. По словам очевидцев, НЛО было четыре и передвигались они маневренно на большой скорости.

Светлана Славянская

Американцы через окно самолета смогли рассмотреть подозрительные летательные аппараты, которые напомнили им НЛО. Очевидцы начали паниковать, так как посчитали, что НЛО начали атаковать Нью-Йорк. Уфологи пока не прокомментировали загадочное видео.«Я снимал прекрасный вид ночного мегаполиса. Неожиданно появилось два странных световых шара. Они преследовали друг друга и исчезали. После этого появились два других НЛО. Я не мог поверить в то, что видел своими глазами. Однозначно это была не проблема моей камеры, и я снял на видео настоящий НЛО», - заявил очевидец и автор видеоролика.