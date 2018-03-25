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| | НЛО атакуют? Над Нью-Йорком зафиксировали четыре неопознанных объекта

НЛО атакуют? Над Нью-Йорком зафиксировали четыре неопознанных объекта

Сегодня, 14:07
Очевидцы проинформировали, что пока самолет летел на посадку в ночном небе Нью-Йорка пассажиры смогли рассмотреть подозрительные объекты. По словам очевидцев, НЛО было четыре и передвигались они маневренно на большой скорости.

НЛО атакуют? Над Нью-Йорком зафиксировали четыре неопознанных объекта

 

Американцы через окно самолета смогли рассмотреть подозрительные летательные аппараты, которые напомнили им НЛО. Очевидцы начали паниковать, так как посчитали, что НЛО начали атаковать Нью-Йорк. Уфологи пока не прокомментировали загадочное видео.


«Я снимал прекрасный вид ночного мегаполиса. Неожиданно появилось два странных световых шара. Они преследовали друг друга и исчезали. После этого появились два других НЛО. Я не мог поверить в то, что видел своими глазами. Однозначно это была не проблема моей камеры, и я снял на видео настоящий НЛО», - заявил очевидец и автор видеоролика.
Светлана Славянская
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