НЛО атакуют? Над Нью-Йорком зафиксировали четыре неопознанных объекта

Американцы через окно самолета смогли рассмотреть подозрительные летательные аппараты, которые напомнили им НЛО. Очевидцы начали паниковать, так как посчитали, что НЛО начали атаковать Нью-Йорк. Уфологи пока не прокомментировали загадочное видео.
«Я снимал прекрасный вид ночного мегаполиса. Неожиданно появилось два странных световых шара. Они преследовали друг друга и исчезали. После этого появились два других НЛО. Я не мог поверить в то, что видел своими глазами. Однозначно это была не проблема моей камеры, и я снял на видео настоящий НЛО», - заявил очевидец и автор видеоролика.
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