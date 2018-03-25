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| | Индия отложила запуск миссии на Луну

Индия отложила запуск миссии на Луну

Сегодня, 14:04
Индийская организация ISRO перенесла запуск космического корабля «Чандраян-2» на Луну. Отметим, что запуск данного корабля был запланирован на 23 апреля, но теперь это произойдет в октябре.

Индия отложила запуск миссии на Луну

 

Кайласавадиво Сивана, председатель организации, проинформировал, что испытание будут еще длиться примерно 20 дней, по истечению которых не возможно сделать запуск в запланированное время. Для проведения удачного старта, его перенесли на октябрь. Даже если ISRO решат запустить корабль в период с мая по сентябрь, то из-за лунных затмений специалисты не смогут сделать задуманное в лунный день, который длиться 14 дней. Именно поэтому организация будет готовить запуск в первые недели октября.

До этого доктор и министр юстиций Джитендра Сингх подтвердил, что Индия собирается отправить на Луну миссию, а также вывести на орбиту спутника межпланетную станцию «Чандраян-2». Помимо этого, Индия еще планирует запустить на орбиту Земли два спутника.
Анна Котова
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