Последние покушения гуманоидов: Зачем инопланетному разуму нужна Земля?

Тема НЛО не прекращает интересовать ученых, масс-медиа и обычных граждан. Поэтому неудивительно, что этим вопросам уделяют немало внимания, периодически сообщая о различных проявлениях инопланетного присутствия.

Януш Серпнень

Но многие ученые уверены, что все случаи наблюдения якобы неопознанных объектов легко объясняются с научной точки зрения. Это могут быть блики фотокамеры, различные формы облаков в горах, метеориты, планеты, разные оптические атмосферные явления, пуски аэростатов, ракет, испытания нового оружия.Но все же стоит напомнить о недавних эпизодах проявления НЛО. Так в Милуоки яркие слаженные огни, передвигающиеся по небу, запечатлели сотрудники канала Fox 6 News. Предполагали, что это НЛО или БПЛ, а возможно обычные светлячки, но все оказалось проще – чайки, отражающие свет.В конце прошлого года американскую службу спасения в Калифорнии завалили сообщениями об атаке инопланетян за которую приняли яркие блестящие предметы в виде КК передвигающиеся с огромной скоростью. Оказалось, что это был пуск ракеты SpaceX Falcon 9 в Ванденберге. Месяцем раньше в Канаде подняли шум касаемо кадров снятого огненного шара. Он стремительно мчался ночью и терял по пути свои части. Корабли пришельцев - нет, ступень ГРН «Антарес» направленная на МКС. В средине осени того же года в небе Сибири заметили горящие шары. Конечно же НЛО, но нет - ракетные выбросы на космодроме Плесецк, которые расширившись, образовали круг в космосе, а солнце довершило композицию подсветив сюжет.В небе над Новосибирском часто наблюдают инопланетные КК, но эти загадки в виде блестящих шаров объясняют промежуточными атмосферными явлениями на подобии шаровой и обыкновенной молнии, а также не исключается, что это могут быть оптические эффекты полетов ракет с Байконура. Блестящие шары попали в поле зрения и в Воронеже уфологи сослались на групповой гипноз, объяснив, таким образом, произошедшее. Знаменитым неопознанным объектом в СССР считали явление, которое наблюдали на границах с Финляндией еще вначале осени 77 года прошлого столетия. Говорили о мощнейшем атмосферном взрыве, итогом которого были опаленные дырки в окнах отдельных зданий. Оказалось, виной всему секретный космодром в Плесецке, где провели запуск ракеты со спутником «Космос-955».В этом году в Мексике жители, живущие недалеко от вулкана Колима, заявили об НЛО в виде сигары. С их слов, ярко светящийся объект, передвигаясь на небольшой скорости над жерлом, скинул что-то, послужившее началом извержения активного вулкана. Уфологи предполагают, испытания пришельцами своей новейшей технологии. В то же время конспирологи заверяют, что это всего лишь земные технологии, ибо подобное видели недалеко от лагуны Карризалильо.