Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

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От Редактора

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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Генетические данные вернут с того света вымерших белых носорогов

Генетические данные вернут с того света вымерших белых носорогов

Сегодня, 13:18
Биологи смогли сберечь генетический материал белого носорога и намерены увеличить популяцию этих животных. Ранее умер последний самец таких парнокопытных.

Генетические данные вернут с того света вымерших белых носорогов

 

Теперь на земле проживают только две особи белого северного носорога: его родственники. Проблема беспокоит ученых. Руководители заповедника заявили в своем выступлении по этому поводу, что им удалось сохранить генетические вещества носорога: Зверь по кличке Судан оставил после себя немало сперматозоидов. Ветеринары, к слову, считают, что именно это и повлияло на смерть носорога.

Ученые ищут деньги для расширения популяции этих созданий. Они собираются задействовать яйцеклетки самок животного и имеющиеся сперматозоиды. Суррогатными матерями станут вышеупомянутые самки.
Никита Готский
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