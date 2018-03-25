Генетические данные вернут с того света вымерших белых носорогов

Биологи смогли сберечь генетический материал белого носорога и намерены увеличить популяцию этих животных. Ранее умер последний самец таких парнокопытных.

Никита Готский

Теперь на земле проживают только две особи белого северного носорога: его родственники. Проблема беспокоит ученых. Руководители заповедника заявили в своем выступлении по этому поводу, что им удалось сохранить генетические вещества носорога: Зверь по кличке Судан оставил после себя немало сперматозоидов. Ветеринары, к слову, считают, что именно это и повлияло на смерть носорога.Ученые ищут деньги для расширения популяции этих созданий. Они собираются задействовать яйцеклетки самок животного и имеющиеся сперматозоиды. Суррогатными матерями станут вышеупомянутые самки.