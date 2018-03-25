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| | Франция тестирует загоризонтный радар

Франция тестирует загоризонтный радар

Сегодня, 13:02
Компания Onera во Франции тестирует загоризонтный радар. Отметим, что данная разработка получила название DRTLP.

Франция тестирует загоризонтный радар

 

Данная разработка позволяет наблюдать за воздушным пространством на большом расстоянии, примерно до тысячи километров. Это намного больше, чем может радиогоризонт. Наблюдение на таком большом расстоянии стало возможным благодаря эффекту отражения коротких радиоволн ( от 3 до 30 мегагерц). Главной целью таких радаров является предупреждение государства о ракетном нападении. Отметим, что высота тестируемого радара составляет 20 метров. Испытания проходят на ракетном исследовательском полигоне, который располагается на юго-западе Франции.

Тестирование будет проходить в несколько этапов. Сначала станция подвергнется проверке, сможет ли она замечать ракеты и вычислять точку поражения. На втором этапе – проверят, как станция выявит спутники и как она их проведет. Результаты данной проверки дадут возможность понять, стоит ли запускать производство полноразмерного радара.
Анна Котова
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