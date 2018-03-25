Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | В Забайкалье собак приручили еще 7,9 тысяч лет назад

В Забайкалье собак приручили еще 7,9 тысяч лет назад

Сегодня, 12:59
Впервые собак на территории Забайкалья удалось приручить еще 7,9 тысяч лет. Материал по теме написали российские и американские ученые.

В Забайкалье собак приручили еще 7,9 тысяч лет назад

 

Группа исследователей из США и РФ провели научную работу в Забайкалье и выяснили, что впервые здесь приручили собак 7,9 тысяч лет назад во время неолита. Они предоставили важный материал о древних псах региона. Новые сведения говорят о том, что эти животные появились на Забайкалье почти 8000 лет назад.

Как считают специалисты, собаки жили вместе с людьми, принося огромную пользу своим хозяевам, иногда их хоронили, что свидетельствует об уникальном положении зверей в людских общинах. Собаки в каменном веке привлекались в охоту, а также с их помощью предки людей перевозили всяческие грузы. При этом ученые не нашли доказательств, что хозяева ели собственных питомцев.
Никита Готский
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