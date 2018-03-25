Ученые электрическим током отогнали раннюю эякуляцию

Стимуляция лодыжки слабым электрическим током отгоняет преждевременную эякуляцию. Так считают турецкие специалисты.

Никита Готский

Ученые провели эксперимент, в процессе которого стимулировали при помощи слабого электрического тока большеберцовые нервы на медиальной лодыжке. В своей научной работе они задействовали три десятка добровольцев. Через время у мужчин пропадали сложности с ранней эякуляции. Эксперты сообщили, по причине прохождения тока над нервами, отвечающими за половую функцию, возникало изменение мускулатуры, в связи с чем они уже не впадали в частый спазм.До этого ученые поведали, как качество секса зависит от чистоты в жилье. Американские исследователи провели опыт и выяснили, что чистота в квартире прямо влияет на хороший секс. При этом таких показателей можно было достичь, если уборкой занимались как муж, так и жена.