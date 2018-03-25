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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

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От Редактора

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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Индийские учёные шокированы «курящим» слоном, который попал на видео

Индийские учёные шокированы «курящим» слоном, который попал на видео

Сегодня, 12:13
Учёные индийского подразделения Общества защиты дикой природы (WCS) были шокированы, когда увидели дикого слона, выпускающего дым изо рта.

Индийские учёные шокированы «курящим» слоном, который попал на видео

 

Необычное явление произошло в Национальном парке Ногароле в Индии, где обитают дикие животные, находящиеся под угрозой вымирания. Туда прибыла группа зоологов, которые приехали заниматься изучением жизнедеятельности тигров. Внезапно специалисты увидели в кустах слона, изо рта которого выходили клубы дыма. «Курящий» слон напугал учёных, но в следующую секунду они заметили, что с ним всё хорошо и он что-то собирается в траве.


 
Специалисты до сих пор не знаю, что на самом деле делал слон, но они сделали вполне логичные предположения. Они считают, что животное употребляло в пищу древесный уголь. Он может обладать некими лечебными свойствами для этих млекопитающих. Кроме того, науке известен слабительный эффект древесного угля. Его употребление животными после пожаров также ранее встречалось.

Елизавета Трюфель
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