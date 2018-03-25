Индийские учёные шокированы «курящим» слоном, который попал на видео

Учёные индийского подразделения Общества защиты дикой природы (WCS) были шокированы, когда увидели дикого слона, выпускающего дым изо рта.





Специалисты до сих пор не знаю, что на самом деле делал слон, но они сделали вполне логичные предположения. Они считают, что животное употребляло в пищу древесный уголь. Он может обладать некими лечебными свойствами для этих млекопитающих. Кроме того, науке известен слабительный эффект древесного угля. Его употребление животными после пожаров также ранее встречалось.

Елизавета Трюфель

Необычное явление произошло в Национальном парке Ногароле в Индии, где обитают дикие животные, находящиеся под угрозой вымирания. Туда прибыла группа зоологов, которые приехали заниматься изучением жизнедеятельности тигров. Внезапно специалисты увидели в кустах слона, изо рта которого выходили клубы дыма. «Курящий» слон напугал учёных, но в следующую секунду они заметили, что с ним всё хорошо и он что-то собирается в траве.