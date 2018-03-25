Ученые: Кошки являются секретными шпионами НЛО

После длительных изучений способностей кошек ученые пришли к выводу, что эти животные имеют в своем организме гены от инопланетян.

Пелагея Лебединская

Эксперты считают кошек потомками внеземных существ. В честь этих милых, пушистых животных многие народы еще с древних времен излагали легенды и мифы. В папирусах древнего Египта можно прочесть множество информации о кошках. В то время их считали божественными животными, и они были священными. Даже богиню Баст изображали с телом женщины и головой кошки. Также в Славянской мифологии котов считали помощниками ведьм и колдунов, так как они имели связь с потусторонним миром, например, в многих сказках упоминалось о коте Баюне. Во многих приданиях коты описывались как хранители кладов и сказочных богатств. Эксперты предполагают, что коты прибыли на Землю с планеты Сириус и обладают сверхъестественными способностями. Они с легкостью на большом расстоянии смогут отыскать свой дом, излечить головную боль своего хозяина и снять стресс. Также коты распознают аномальные явления и предсказывают природные катаклизмы. Было зафиксировано много случаев, когда кошки своим поведением пытались предупредить своего хозяина о землетрясении или потопе.Эксперты считают, что с такими способностями коты могут являться разведчиками инопланетных рас, чтобы предотвращать все несчастья на планете, однако, к сожалению, они не могут это доказать объективными фактами.