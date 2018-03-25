NASA: Ключом к поиску внеземной жизни является плесень

Сотрудники американского аэрокосмического агентства NASA проводят анализ химического состава образцов лунного камня и метеоритов. В ходе исследования эксперты обнаружили особый вид плесени, который может стать ключом к поиску жизни вне Земли.

Среди лабораторий NASA есть специальная под названием «чистая комната». Она служит для изучения образцов метеоритов, собранных в Антарктиде. Уровень стерильности крайне высок, однако временами учёные находят грязь в разных местах, что неизбежно даже в таких условиях. Это мешает проводить исследование образцов метеорита на наличие внеземных материалов, поскольку нельзя проводить дезинфекцию.Во время одной из проверок лаборатории «чистая комната» на наличие грязи, были обнаружены грибы, похожие на плесень. При создании определённых условий они способны продуцировать белки, которые редко встречаются на Земле, поэтому их часто причисляют к внеземным. Сотрудники NASA изучают данный вид плесени, поскольку считают, что она может стать ключом к поиску жизни за пределами Земли.