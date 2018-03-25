Ученые рассказали о плачевных последствиях затянувшейся зимы

Исследователи рассказали, что затянувшаяся зима в этом году может стать источником страшных изменений на планете. Последствия «зимы-2018» станут заметными в течение 30 лет.

Многие заметили, что зима в этом году оказалась совсем «неправильной». Больше месяца держалась плюсовая температура и шли дожди. Далее наблюдались сильные осадки в виде снега, превышающие норму в несколько раз. В этом году снегом покрыло даже пустыню США. Рим и Париж начали замерзать, а Россию засыпает снегом и до этого времени.Ученые полагают, что жизнь человечества вскоре изменится в худшую сторону. Это связано с ослабленным магнитным полем Солнца, лучи которого разрушают атмосферу. По мнению исследователей, аномальная зима может стать причиной холодных затяжных ночей, плохого урожая, что может привести к голоду. Случится это, по убеждению ученых, в ближайшие 30 лет.