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| | В Мексике зафиксировали, как НЛО спровоцировало извержение вулкана

В Мексике зафиксировали, как НЛО спровоцировало извержение вулкана

Сегодня, 11:24
В Мексике, по утверждениям очевидцев, НЛО в виде сигары, пролетая над вулканом, что-то скинуло в жерло и через несколько минут началось извержение.

В Мексике зафиксировали, как НЛО спровоцировало извержение вулкана

 

Необычный случай, зафиксированный камерой местного жителя, произошел в Мексике недалеко от вулкана Калима. Мексиканец, находясь на улице в темное время суток, заметил, как какой-то неопознанный летающий объект в виде сигары завис над кратером вулкана, после скинул в жерло неизвестный предмет и улетел. Сразу же в течение несколько минут началось извержение, к счастью оно было недолгим, и никакого ущерба местным жителям не принесло. Все это необычное происшествие мужчина зафиксировал на видео и выложил в YouTube.


Отметим, уфологии изучив видео мексиканца, предполагают, что НЛО может быть земного происхождения, а выброшенный в жерло вулкана предмет – специальная бомба, которая была сброшена в научных целях.

Пелагея Лебединская
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