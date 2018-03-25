В Мексике зафиксировали, как НЛО спровоцировало извержение вулкана

Необычный случай, зафиксированный камерой местного жителя, произошел в Мексике недалеко от вулкана Калима. Мексиканец, находясь на улице в темное время суток, заметил, как какой-то неопознанный летающий объект в виде сигары завис над кратером вулкана, после скинул в жерло неизвестный предмет и улетел. Сразу же в течение несколько минут началось извержение, к счастью оно было недолгим, и никакого ущерба местным жителям не принесло. Все это необычное происшествие мужчина зафиксировал на видео и выложил в YouTube.
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