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| | В Челябинске нашли артефакты с заклинаниями под грудой мусора

В Челябинске нашли артефакты с заклинаниями под грудой мусора

Сегодня, 11:55
В пещере под городом Миасс в Челябинской области были обнаружены артефакты с древними заклинаниями. Историки думают, что данной находке более двух тысяч лет.

В Челябинске нашли артефакты с заклинаниями под грудой мусора

 

Краевед Василий Лушников во время очистки от туристического мусора одного из гротов, заприметил пещеру, которую позже доверил исследовать специалисту спелеологу Владимиру Юрину.

На дне пещеры были обнаружены обломки древней керамической утвари. Археологи, изучившие находку, считают, что она принадлежит Иткульскому периоду, который был в раннем железном веке. Следовательно, артефактам примерно две тысячи лет. Узоры, которые были выгравированы на стенках посуды, считались древними заклинаниями, которые могли уберечь от злых духов.

Также были найдены осколки из периода Средневековья. Скорее всего, в этом ущелье находилось святилище или место для принесения жертв.

На сегодняшний день все элементы находки переданы для реставрации и подробного изучения в исследовательскую лабораторию Центра историко-культурного наследия Челябинска. Дальше в обнаруженной пещере будут проведены раскопки.
Дарья Дмитриева
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