Ученые расшифровали прогноз индейцев о конце света после падения космической станции

Специалисты расшифровали пророчества индейцев касательно конца света в 2018 году. Предвестником Апокалипсиса является падение китайской орбитальной станции на Землю.

Никита Готский

Данные о потере контроля над станцией Tiangong-1 привела к тому, что ученые вспомнили о предсказании, сделанном индейцами, которые живут в северо-восточной части Аризоны в США. Согласно расчетам, станция может рухнуть на планету в период с 24 марта по 19 апреля. Некоторые считают, что такое событие имеет разрушительные последствия. В сведениях экспертов говорится, что индейцы предполагали, что конец света наступит после нескольких знаков, последних из которых обозначает падение «элементов с неба».Информация об Апокалипсисе появляются не в первый раз. До этого самая громкая новость, что все живое на Земле прекратится в 2012 году, согласно предсказаниям майя.