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| | Ученые расшифровали прогноз индейцев о конце света после падения космической станции

Ученые расшифровали прогноз индейцев о конце света после падения космической станции

Сегодня, 11:46
Специалисты расшифровали пророчества индейцев касательно конца света в 2018 году. Предвестником Апокалипсиса является падение китайской орбитальной станции на Землю.

Ученые расшифровали прогноз индейцев о конце света после падения космической станции

 

Данные о потере контроля над станцией Tiangong-1 привела к тому, что ученые вспомнили о предсказании, сделанном индейцами, которые живут в северо-восточной части Аризоны в США. Согласно расчетам, станция может рухнуть на планету в период с 24 марта по 19 апреля. Некоторые считают, что такое событие имеет разрушительные последствия. В сведениях экспертов говорится, что индейцы предполагали, что конец света наступит после нескольких знаков, последних из которых обозначает падение «элементов с неба».

Информация об Апокалипсисе появляются не в первый раз. До этого самая громкая новость, что все живое на Земле прекратится в 2012 году, согласно предсказаниям майя.
Никита Готский
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