Ученые разрабатывают «космическую термосумку» для МКС

Эксперты из РФ готовят уникальную термосумку. Известно, что «космический холодильник» имеет возможность не только охлаждать биоматериалы, а еще и доставлять из МКС результаты научных исследований в холодном виде. Информацию предоставил Университет медико-биологических проблем и научно-конструкционная организация «Энергия».

Термосумка имеет возможность создавать температуру от -20 до -5 градусов по Цельсию, а также сохранять ее около 12 часов. Вес охлаждающей разработки составляет не более 3,5 кг. Специалисты отмечают, что «космический холодильник» имеет многоразовое назначение. Однако уточняется, что компактная новинка рассчитана на пять полетов. В пресс-службе организации «Энергия» подтвердили информацию о том, что российские ученые на самом деле создают пассивный термостат.Разработка «Возврат» обзаведется блоком аккумулятора холода с шестью гнездами цилиндрической формы. Эти ячейки созданы для сбора биообразцов. Блок может морозить биологические образцы за двое суток, при этом поддерживая температуру -20 по Цельсию.Российские ученые уже создали две подобные разработки, но в новой морозильной камере есть небольшие отличия. Разница «Возврата» от ее предшественников в том, что эта термосумка более прочная и сохраняет постоянную температуру нужного материала.