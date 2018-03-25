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| | Уфологи: Древние картины индейцев Апачи доказали факт существования пришельцев

Уфологи: Древние картины индейцев Апачи доказали факт существования пришельцев

Сегодня, 09:40
Американские уфологи смогли обнаружить удивительные древние картины в пещерах, которые индейцы племени Апачи оставили более тысячи лет назад. На изображениях четко видны фигуры пришельцев, а также их летательные аппараты.

Уфологи: Древние картины индейцев Апачи доказали факт существования пришельцев

 

Уфологи были шокированы, когда в пещерах Нью-Мексико смогли обнаружить древние пещеры с посланиями от племени апачи, которые проживали задолго до своих современников. Сообщается, что на скалах четко прослеживаются силуэты гуманоидов, а также НЛО. Специалисты утверждают, что пришельцы уже тогда посещали Землю и апачи их видели.

Уфологи: Древние картины индейцев Апачи доказали факт существования пришельцев

 

Несколько американских индейских племен уже давно называют инопланетян «духовными и дружественными звездными людьми», которые посещают своих предков на летающих аппаратах. По словам индейцев, гуманоиды долгие годы прилетали, чтобы передавать людям свои знания.
Светлана Славянская
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