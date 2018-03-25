Ученые обнаружили останки таинственных монстров с планеты Нибиру на Земле

Группа российских ученых-археологов проводила раскопки в горах Адыгеи, в результате которых экспертам удалось обнаружить пару черепов таинственных внеземных существ. Кроме того, рядом с необычной «находкой» располагался сундук с эмблемой «Аненербе».

Пойда Анна

Черепа подвергли детальному исследованию, однако мнение специалистов относительно их происхождения кардинально изменились. Представитель русского географического общества считает, что черепа принадлежат кавказским горным козлам, именуемым турами, тогда как мифологи настаивают на внеземном происхождении находки, приводя в качестве доказательств некие характерные отметки.По мнению мифологов, в пользу версии об инопланетянах говорит отверстие в нижней части черепа, где голова крепится к туловищу, то есть эти мистические существа предвигались на двух ногах. Кроме того, специалисты наблюдают отсутствие черепной коробки и челюстей, вместо которых в нижней части расположено круглое отверстие.Опираясь на результаты исследования, ученые выдвинули гипотезу о принадлежности черепов древним шумерским божествам, пришедшим с небес, а точнее с планеты Нибиру, которых называют аннунаки.