61-летний сторонник плоской Земли совершил полет на самодельной ракете

Американец из штата Калифорния попытался достичь космоса на самодельной ракете с целью доказать теорию плоской Земли.

61-летний Майк Хьюз собрал в своем гараже «ракету на паровой тяге». Для испытания самодельного аппарата мужчина отправился в южную часть штата. Около населенного пункта Эмбой энтузиаст запустил ракету. Ему удалось подняться на высоту 570 метров, после чего испытатель открыл парашют и спустился в пустыню Мохаве. Изобретатель утверждает, что чувствует себя хорошо, за исключением болей в спине.

О планах сторонника плоской Земли Майка Хьюза стало известно еще в прошлом году. Это его не первый эксперимент. В 2014 году американцу удалось пролететь в ракете 400 метров, после чего несколько дней лечился в больнице. 61-летний изобретатель не собирается останавливаться и планирует все-таки создать ракету, способную вылететь в космос, чтобы доказать - Земля имеет не форму сферы, а в действительности является плоской.