Ученые объяснили появление разноцветного снега на юге России и Закавказье

На просторах Интернет появилось огромное количество сообщений об интересном природном явлении - разноцветном снеге в районах на юге России и Закавказье. Ученые Института географии РАН пришли к выводу, что появление желтого снега связано с Африкой.

По словам ученых, оранжевый оттенок снега связан с высоким содержанием пыли, которую воздушные массы принесли с пустыни Африки. Это минеральные частицы меньше 10-15 микрон. Такие частицы могут распространяться ветром на тысячи километров. Сахара является главным источником пыли. Согласно исследованиям, причиной распространения пыли стала буря в ливийской пустыне, случившаяся 21 марта. Туман этой пыли пронесся над Критом, восточным Средиземноморьем, Турцией. 23 марта пыльные массы достигли территории Кавказа. Данные явления являются обычными и случаются регулярно. Схожие аномалии происходили в 2008 и 2009 году.

Установлено, что атмосферная пыль воздействует на тепловой баланс Земли, так как поглощает солнечную радиацию. Пыльные частицы способны изменять радиационный баланс.