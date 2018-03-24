Китайский спутник «Тянгун» сгорит в небе над Крымом

На Землю в скором времени может упасть китайский спутник «Тянгун», вес которого составляет 8 тонн. Падение спутника предположительно ожидается по траектории Барселона — Рим — Сочи.

Татьяна Преображенская

Спутник «Тянгун» на орбите Земли с 2011 года. Ученые прогнозируют падение космической станции в конце текущего месяца или в начале апреля.Старший научный сотрудник "Крымской астрофизической обсерватории" Василий Румянцев рассказал, что не стоит опасаться падения фрагментов спутника на территорию полуострова. Он отметил, что траектория падения «Тянгуна» очень длинная. Подобное явление происходило в течение жизни каждого человека неоднократно, просто большинство его не видело.Румянцев подчеркнул, что учитывая наклон орбиты в 42 градуса, возможность увидеть это событие очень мала. В Сочи точно такая же ситуация. «Тянгун» «рухнет» внутри 42 параллели северной широты. Спутник сгорит над югом Черного моря.Специалист уверяет, что часть китайского космического аппарата, сгорит в атмосфере Земли. Остальные осколки могут упасть в океан или на территорию безлюдных районов нашей планеты