Ученые: Обнаружен самый вредный для здоровья хлеб

Ученые провели эксперимент, в результате которого были обнаружены отличия в реакции организма на употребление белого и черного хлеба. Однако аргументов, свидетельствующих о пользе данных видов хлеба, биологи не нашли.

Татьяна Преображенская

Научный сотрудник института Вейцмана в Реховоте (Израиль) Эран Элинав с коллегами решили провести исследование, в котором приняли участие 20 желающих. Первая десятка в ходе эксперимента две недели питалась черным хлебом, а вторая должна была употреблять белый хлеб. В обеих группах около четверти калорий составлял хлеб. Остальные калории составляли обычные продукты.Через месяц участники групп менялись и употребляли другой вид хлеба. В ходе исследования эксперты отмечали изменения состояния здоровья участников.По словам Элинава результаты оказались весьма неожиданными: влияние обеих видов мучных изделий на работу организма было одинаковым. Для одних участников эксперимента был полезным белый хлеб, а для других – черный.Специалисты отметили, что после употребления и одного, и другого видов хлеба не изменялась микрофлора организма. Биологи не готовы ответить на вопрос, почему так происходит. Однако думают, что это может быть связано с работой бактерий микрофлоры, отвечающих за переработку углеводов.Биологи считают, что раскрыв эти различия, можно будет определить, какой вид хлеба можно употреблять различным группам людей.