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| | Ученые: Обнаружен самый вредный для здоровья хлеб

Ученые: Обнаружен самый вредный для здоровья хлеб

Сегодня, 22:52
Ученые провели эксперимент, в результате которого были обнаружены отличия в реакции организма на употребление белого и черного хлеба. Однако аргументов, свидетельствующих о пользе данных видов хлеба, биологи не нашли.

Ученые: Обнаружен самый вредный для здоровья хлеб

 

Научный сотрудник института Вейцмана в Реховоте (Израиль) Эран Элинав с коллегами решили провести исследование, в котором приняли участие 20 желающих. Первая десятка в ходе эксперимента две недели питалась черным хлебом, а вторая должна была употреблять белый хлеб. В обеих группах около четверти калорий составлял хлеб. Остальные калории составляли обычные продукты.

Через месяц участники групп менялись и употребляли другой вид хлеба. В ходе исследования эксперты отмечали изменения состояния здоровья участников.

По словам Элинава результаты оказались весьма неожиданными: влияние обеих видов мучных изделий на работу организма было одинаковым. Для одних участников эксперимента был полезным белый хлеб, а для других – черный.

Специалисты отметили, что после употребления и одного, и другого видов хлеба не изменялась микрофлора организма. Биологи не готовы ответить на вопрос, почему так происходит. Однако думают, что это может быть связано с работой бактерий микрофлоры, отвечающих за переработку углеводов.

Биологи считают, что раскрыв эти различия, можно будет определить, какой вид хлеба можно употреблять различным группам людей.
Татьяна Преображенская
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