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| | Ученые: Между голодом и болью есть прямая связь

Ученые: Между голодом и болью есть прямая связь

Сегодня, 21:01
Международная группа ученые провели исследование, результаты которого показали, что устранение боли напрямую связано с голодом. Отметим, что такой результат распространяется даже на хронические синдромы.

Ученые: Между голодом и болью есть прямая связь

 

Для того, чтобы доказать или опровергнуть связь между болью и голодом, специалисты провели исследование на лабораторных мышах. До эксперимента у мышей была повреждена одна из лап. В течение некоторого времени подопытным не давали еду, что привело к тому, что нервные рецепторы, отвечающие за боль, начинали отправлять в мозг сигналы. Такой эксперимент привел к тому, что мыши перестали лизать поврежденные лапы, так как они переставали чувствовать боль.

Отметим, что сейчас этот эксперимент пока не проводили на людях. Однако специалисты работают в этом направлении, так как если голодование действительно дает возможность не чувствовать боль, то это исследование станет открытием как в медицине, так и в науке.
Анна Котова
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