Ученые: Вулкан Этна направляется в Средиземное море

Ученые из Британии поведали о том, что намечается потепление на вулкане Этна. Эксперты великобританского Университета заметили, как снежный слой начал сползать в Средиземное море. В издании BВС отмечают, что в этом году вулкан погрузится на 14 миллиметров.

Ученые-аналитики из открытого Университета смогли предугадать потоп действующего огненной горы - Энта. Вулканологи убеждены, что погружение массива на 14 миллиметров приведут к тому, что в округе будут большие катаклизмы. Эксперты отмечают, что в этот период есть вероятность повышения активности и мощности извержения вулкана.Глава исследования Джон Мюррей сообщает, что пока что нет повода для тревоги, но если увеличится скорость движения таянья снега, то возможны неприятные последствия.Отметим, что основой для проведения наблюдения стал датчик GPS-станции, который был установлен еще 11 лет назад вокруг Этны. Известно, что движение вулкана направлено на юго-восточное побережье города Джарре.