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| | Клетки живых организмов способны передавать больше 2 бит информации

Клетки живых организмов способны передавать больше 2 бит информации

Сегодня, 22:18
Руководитель лаборатории школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Владимир Катанеев совместно с швейцарскими коллегами провел ряд исследований, которые доказали, что коммуникативные способности клетки гораздо обширнее, чем предполагалось ранее.

Клетки живых организмов способны передавать больше 2 бит информации

 

Почти половина выпускаемых медицинских препаратов, часто имея необходимую лечебную субстанцию, не имеет средств доставки на клеточном уровне, потому что сигнальная коммуникация клетки способна отвечать на все вопросы (попадание микроэлементов в мембрану) не только «да» или «нет», но и на все вопросы обстоятельств причинв, времени, места и следствия.

Фармакологи, зная результаты действия препаратов, имеют сегодня весьма смутные представления о способах их транспортировки для эффективного воздействия на вирусные и другие виды заболеваний. Отсутствия «соглашения» медицинских лекарств с клеткой приводит к их слабой усвояемости и накоплению в отдельных участках человеческого организма, являясь первопричиной аллергий на то или иное лекарство.

Открытие Владимира Катанеева и его швейцарских коллег должно быть востребовано в первую очередь фармакологическими компаниями, заинтересованными в эффективности своих препаратов.
Сергей Денисов
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